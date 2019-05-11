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Играй на любом компьютере.
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Преимущества
Играй на любом устройстве
Играй на любом устройстве

Старый MacBook, офисный ноутбук, приставка NVIDIA SHIELD — играй на чем удобно. Сервис GFN.RU — это ведущие технологии GeForce от NVIDIA и высочайшее качество игры!

Старый Макбук, офисный ноутбук, приставка NVIDIA SHIELD

Компьютер всегда готов к игре
Компьютер всегда готов к игре

Не жди патчей и обновлений. Незачем устанавливать сторонние программы на свой Mac. С технологиями GeForce NOW не надо тратить время на ожидание — сконцентрируйся на сюжете и эмоциях от игры

Патчи и обновления предустановлены

Освободи свою память
Освободи свою память

Гигбайты памяти для одной игры — это больше не забота жесткого диска на ПК. Игры обрабатываются прямо на серверах GeForce. Включай приложение GeForce NOW и играй прямо сейчас!

Храни игры на сервере

Максимальное время работы
Максимальное время работы

С GFN.RU ноутбук будет держать заряд так, будто он запускает не ААА игру, а загружает фильм. Вся нагрузка на плечах серверов GeForce. GFN.RU увеличивает время автономной работы до двух раз!

Доступные игры
Сервис поддерживает уже сотни игр, и их список постоянно расширяется
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Как подключить
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IPhones.ru
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